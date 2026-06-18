快訊

世足賽／C羅連10場國際賽沒進球 主帥力挺：換下他沒意義

川普簽了、伊朗也認了！美伊初和平協議正式完成簽署

外食變貴 鼎泰豐漲5% 外界憂餐飲漲價潮

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／環球晶 選逾120天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

環球晶（6488）受益人工智慧（AI）資料中心需求強勁，先進邏輯晶片及記憶體等矽晶圓出貨熱絡，加上NAND Flash回溫，法人預估，2026年底產業恐出現7%供需缺口，報價調漲帶動獲利成長。

法人指出，雲端服務供應商（CSP）上修資本支出，推升邏輯先進製程、先進封裝及HBM需求擴增，加上AI轉向推論對傳統型DRAM、NAND需求提升及電源管理、類比IC等成熟製程應用復甦，有助於需求改善。供給方面，SUMCO等國際大廠資本支出保守，法人看好矽晶圓產業供需改善趨勢不變。權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上的認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

矽晶圓 環球晶 權證

延伸閱讀

全民權證／南亞科 兩檔看旺

全民權證／弘塑 選逾五個月

半導體5月營收動能續強 法人優先推薦這幾檔

台達電獲調升目標價！00896狂押8%直接吃補…今為最後買進日明除息

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。