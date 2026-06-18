期貨商論壇／全新期 伺機操作

全新（2455）5月營收3.2億元，創下同期新高，月增0.6%，年增46.5%；今年前五個月營收15.9億元，年增28.52%；今年前五個月的單月營收都維持雙位數年增，顯示全新在微電子與光電子雙軌業務帶動下，基本面維持穩健增長，且全新正規劃購地增添新的生產基地，持續增加資本支出蓋廠，為2027年後的成長預做準備。

受惠AI資料中心需求大增，全新今年展望亮眼，看好光電子營收可望繳出高雙位數年增表現，布局約兩年的VCSEL新應用開花結果，年底前有望逐步放量。

其中，800G接收端產品出貨預估將呈現三位數成長，1.6T產品也已完成驗證並進入量產階段，發射端需求也倍增，CW Laser發射端需求較去年呈現三位數成長。

全新啟動漲價，調漲砷化鎵及磷化銦磊晶圓價格，全新漲價有助於利潤率回升，預期營收可望因基板供應改善自6月重返成長，第3季有望季增兩位數，投資人不妨可以留意全新期（GUF）做相關操作。

（群益期貨提供）

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