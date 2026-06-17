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6月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北17日電

台北股市今天上漲68.2點，收45877.39點。6月電子期收2940.4點，下跌10.8點，逆價差15.36點；6月金融期收3187.8點，上漲55點，逆價差6.14點。

6月電子期以2940.4點作收，下跌10.8點，成交121口。7月電子期以2979.05點作收，上漲5.8點，成交175口。

電子現貨以2955.76點作收，下跌2.7點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差15.36點。

6月金融期以3187.8點作收，上漲55點，成交158口。7月金融期以3169點作收，上漲74.2點，成交231口。

金融現貨以3193.94點作收，上漲55.6點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差6.14點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 逆價差

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