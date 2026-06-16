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短線多頭激情過後 台指期夜盤陷入震盪

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短線多頭激情過後 台指期夜盤陷入震盪

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期晚間開盤，截至晚間約21點，指數約在45,784點、上漲20點。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台指期晚間開盤，截至晚間約21點，指數約在45,784點、上漲20點。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

台指期夜盤16日開盤時，受美股電子盤持續反彈帶動，以45,835點、上漲71點開出後，一度受短多下車拖累，快速翻黑下跌，來到45,671點、下跌93點，但隨美股電子盤走勢再衝高至45,933點、上漲169點後，因短多力竭，加上那斯達克電子盤翻黑拖累，指數再次翻黑，整體盤勢陷入震盪，截至晚間約21點，指數約在45,784點、上漲20點。

16日美股電子盤焦點，在於美伊達成和談協議，儘管市場預期未來波折仍多，但全球股市展開新一波慶祝行情，日股在日盤一度衝破7萬點大關，加上再傳出二艘與伊朗有關的大型油輪通過荷莫茲海峽，布蘭特原油跌破80美元大關，加上美國總統川普宣布，與伊朗和談進入第二階段，美股電子盤一度持續上漲，但在短線激情過後，那斯達克、標普電子盤率先陷入盤整中，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,395元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.20%，半導體期下跌0.14%，中型100期貨指數下跌0.32%。

台股16日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲412點，收45,809點，其中，外資現貨買超407.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,113口至69,847口；投信買超113.8億元，自營商買超60.8億元，三大法人合計買超582.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，16日台股連續3日上漲，但成交量持續低於月均量，顯示在台指期結算、聯準會會議及美國四巫日等重磅事件密集登場前夕，多方追價意願呈現謹慎，尤其外資期貨空單仍在高位，17日適逢6月台指期合約到期結算，需提防盤中劇烈震盪；就大盤技術面觀察，16日低點45,266點為短多防守支撐，跌破後短線多頭格局才將轉弱；上檔則以46K整數關卡為短線反壓，一旦放量突破，大盤有望直接挑戰6月3日所創下的歷史高點46,552點。

台指期 美股 伊朗

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