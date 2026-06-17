全民權證／台達電 選逾100天

台達電（2308）受惠AI伺服器及傳統伺服器電源供應器訂單強勁，加上智慧移動、工業自動化、零組件、液冷及風扇等業務，因季節性因素也可望走揚，法人看好台達電產品組合優化及營收規模提升，第3季營收及獲利仍將呈現季增。

儘管近來業界傳聞，超大規模資料中心業者正延後由輝達主導的單端800VDC架構導入，法人分析，輝達在下半年仍會有少量800V出貨。至於400VDC的生態系與供應鏈較為成熟，維持400VDC時程將領先800VDC的看法，並預估HVDC（包含400V與800V）將占台達電2027年營收的5~10%。看好台達電的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期100天以上的權證介入。（元大證券提供）

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