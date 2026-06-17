全民權證／漢唐 挑價內外10%

漢唐（2404）第1季營收202.8億元，季減1.3%；毛利率季增至23.3%，每股純益（EPS）16.17元。前五月接單合約金額約674億元，已簽約未認列的金額約1,939億元，在手訂單約24~36個月可認列大部分。

市場預期，24~26個月認列大部分的在手訂單可能是保守估計，漢唐下半年在手訂單金額可能還會增加，主要因目前建廠需求遠大於供給，且由於AI與相關需求，建廠供不應求的狀況可能持續到2029年。市場預估今年營收為1,123.3億元，年增69.9%，稅後純益140.7億元，年增55.1%，EPS上看73.8元。權證券商建議，看好漢唐表現的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期100天以上的商品介入。（凱基證券提供）

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