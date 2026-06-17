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全民權證／南亞科 兩檔有勁
美伊停戰引動全球股市勁揚大漲，投資回歸基本面，AI供應鏈再度重獲多頭資金擁抱。其中，記憶體產業由於市場預期第2季將出現2%的供給短缺，激勵族群股價勢盛，南亞科（2408）大漲7.4%、收425元，創歷史新高。
據TrendForce預估，2026年記憶體產業將進入一個產值急遽擴張且供應嚴重短缺的關鍵階段，第2季DRAM出現約2%的供給短缺，這種供不應求的局面將直接轉化為營收與獲利的巨幅跳升。法人預估，南亞科今年每股純益（EPS）將激增至54.47元，明年再增至65.62元。看好南亞科後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期五個月以上的相關認購權證。（群益金鼎證券提供）
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