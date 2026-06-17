大成鋼穩健 押逾90天

台股在美伊和解後強勢大漲，即將挑戰歷史新高。不過部分投資人不願追高，買盤轉向「一高二低股」。其中大成鋼（2027）昨（16）日股價雖下跌，不過由於基本面暢旺，本益比與股價淨值比也不高，吸引長投型買盤逢低承接。

大成鋼首季受鋼鋁價格走揚、出貨回升與費用控管，帶動毛利率及本業獲利優於預期，雖有業外損失干擾，但營收與獲利仍創近三年高點。法人指出，第2季因旺季需求與價格支撐延續，使大成鋼營收與獲利持續走升。

法人說，第2季進入傳統旺季後，預期大成鋼營運動能將較前一季進一步增強。受惠美國工業用鋁與建廠需求延續，加上客戶補庫存需求仍在，鋁捲板與不銹鋼價格可望維持高檔偏強，支撐毛利率表現。

展望全年，大成鋼今(2026)年受惠美國工業用鋁、建廠與補庫存需求延續，加上關稅轉單效益、在地供應優勢與德州鋁廠放量，營運獲利將創新高。法人預估大成鋼今年每股稅後純益（EPS）上看4.83元，較去年實際激增87.2%。

而2027 年預期大成鋼將延續結構性改善與在地製造優勢，其中德州鋁廠效益將全面反映，高毛利產品與通路整合支撐穩健成長，帶動全年EPS將持續成長至5.13元，較今年表現再增6.2%。

權證發行商建議，看好大成鋼等「一高二低股」後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%（含）以內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。