南亞、華新 四檔活跳跳

美國CPI等經濟數據超出預期，市場估聯準會將維持高利率更久的時間，台股行情趨於震盪，南亞（1303）、華新（1605）等價值型股成為市場吸睛焦點，權證券商建議，可利用券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

南亞第1季營收比重中，電子材料占比52.8%，化工產品占16.3%，受惠於AI伺服器、高階網通設備需求強勁，電子材料部門營收比重呈現逐季增加，化工產品部門則因石化景氣低迷，營收比重下滑。

受惠於AI伺服器市規模持續擴大，南亞電子材料產品營收將持續維持增長態勢，產品組合的改善有望提升整體營運表現，加上業外南亞科獲利貢獻大幅改善，市場預估南亞今年稅後純益707.1億元，每股純益（EPS）上看8.9元。

華新在台灣市場受惠金屬原料價格持續走高，帶動不銹鋼盤價上漲，此外，在客戶預期價格上升帶動下，需求同步回升；歐洲市場方面，受CBAM影響，產品價格自3月起逐步上漲，加上第2季為歐洲傳統旺季，歐洲不銹鋼需求增溫。整體來看，不銹鋼事業在原料成本推升報價帶動需求改善，營運築底回升趨勢明確。

另外，印尼政府將今年鎳礦RKAB配額下修至約260~270百萬濕噸，低於2025年核准配額379百萬濕噸（Wet Ton），降幅約29~31%，顯示印尼政策方向已由過去鼓勵擴產，轉向控量、穩價與提高資源定價下，市場預估華新今年營收1,774.5億元，年增1.8%，營業利益31.8億元，年增17,605%，稅後純益209.2億元，年增558.3%，每股純益（EPS）上修至4.7元。看好南亞、華新後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的權證入手。