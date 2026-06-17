台新新光金、長榮航 熱

今日主題 台股近期震盪劇烈，雖有美伊戰事趨於明朗利多，但市場擔心AI股評價過高，記憶體及被動元件股短線漲幅已大。因此，市場資金開始布局本益比、股價淨值比都低於整體平均值的「二低股」，又以同步獲三大法人高額買超「一高」者為佳，可作為進可攻、退可守標的，亦可挑選相關權證短線操作。

台股近期震盪走高，但在領漲的AI及記憶體等族群漲幅已大下，投資人居高思危，資金開始布局本益比及股價淨值比低於整體平均值、並獲三大法人高額買超的「一高二低股」，包括台新新光金（2887）、長榮航（2618）等受關注，相關權證也交投熱絡。

台新新光金控首季金控獲利年增345%，法人對其全年營運展望正向。根據統計，金控首季稅後純益210億元，其中台新銀獲利年增29%、台新證獲利年增440%，加上首季新壽、新光銀及元富證獲利，帶動首季營運表現。

法人分析，新壽接軌IFRS 17後獲利以CSM及正利差經常性收益為主，台新銀及新光銀核心營運動能穩定，壽險股票未實現損益及證券營運受惠台股資本市場熱絡，今年獲利表現可期。雖然證券獲利表現強勁，不過資本利得占比近半，預期波動性將較高。

航空業今年以來營運大受油價影響，由於中油在4月大幅調漲航空燃油價格，航空業者首季受惠油價年減，獲利表現亮眼，但第2季又將因油價上漲而受到衝擊。

觀察長榮航首季獲利受惠油價下跌，獲利成長幅度超越營收增速；但預估第2季營業利益將受到衝擊。

另外因客運市場競爭激烈，面對燃油上漲，航空公司自行吸收比重較高，票價雖持續上揚，燃油附加費增收，仍無法完整覆蓋超額成本，第2季及第3季獲利動能能否延續第1季的幅度，主要關鍵仍在於油價走向。

目前美伊戰爭進入商討停戰協議階段，市場恐慌大減，油價回跌。此外，今年貨運受惠AI出貨持續強勁，今年貨運幾乎沒有淡季，客機改裝貨機計畫將於年底啟動，有助長榮航貨運運能進一步強化。

權證發行商表示，投資人若看好台新新光金與長榮航後續表現，可挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上權證介入。