期貨商論壇／原油期 動態配置

美國總統川普宣布全面授權荷莫茲海峽「免費開放」，並解除相關海軍封鎖，雙方將於19日正式簽署協議。此一重磅協議化解市場對中東能源「供應中斷」的極端擔憂，引發戰爭風險溢價快速回吐，WTI與布蘭特原油期貨應聲下跌。

受地緣政治與通膨壓力的緩解，全球風險資產在15日開啟反彈。資金明顯回流先前飽受利率成本與估值修正壓力的科技與半導體族群，帶動美股主要指數全線走高，值得注意的是，當日盤面上漲家數占比高達74.1%，反映市場信心已全面修復，並非僅由少數權值股支撐。

總體而言，在油價下跌通膨預期漸漸降溫的背景下，市場聚焦18日新任聯準會主席華許的首場FOMC利率決議，預期政策將維持現狀。針對原油後市，儘管停戰備忘錄已敲定，但海峽排雷作業、航運信心重建與保險市場風險的降低仍需時日，區域能源運力要全面恢復至危機前水準恐需數月時間，仍有行情出現機會。

若欲參與原油後續行情的投資人，可善用台股掛牌的原油相關ETF，如期街口布蘭特正2（00715L）、期元大S&P石油（00642U）、期元大S&P原油反1（00673R），作為動態資產配置的實務工具。

（永豐期貨提供）

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