期貨商論壇／台指期 盯 Fed 決策

美國與伊朗雙方宣布達成初步的停火協議，美國總統川普表示，與伊朗的協議已完成，他已授權重新開放荷莫茲海峽，並解除對伊朗的海上封鎖，油價應聲走跌，股市、台指期也展開慶祝行情。

不過，正式的停火協議還需要談判，談判重點在於伊朗的核計畫，雙方立場仍有不同。在談判期間伊朗承諾提供免費通行，但荷莫茲海峽後續是否收取過路費也是談判的重要議題。另外，伊朗媒體披露備忘錄草案中要求美方支付3,000億美元的重建基金，更是引發美國國內的反彈聲浪。因此，美伊談判依然存在變數，仍須觀察事件的演變。

接下來目光轉移至聯準會利率決議，市場關注三大重點，新任主席華許上任後的首次政策表態、利率點陣圖是否刪除降息表述，以及官員對核心通膨與勞動市場韌性的最新評估。不過，停火在短期內防止利率因油價暴漲而被迫進一步升息的極端風險，提供政策更多中性觀察的空間。

整體而言，美伊雖尚未正式簽訂停火協議，但朝正面發展，而聯準會利率決議成為關鍵變數，須留意的不只有本次會議決定，而是從中觀察新任主席沃許關心那些指標，以及能否維持聯準會的中立性。

（凱基期貨提供）

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