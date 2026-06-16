期貨商創新社群反詐宣導 獲年輕族群共鳴

臺灣期貨交易所舉辦2026年期貨商反詐治理評鑑活動，自2026年3月活動起跑迄5月底，期貨商蒐報檢舉社群平台詐騙案件達313件。另舉辦具創意識詐防詐活動，達11場次，觸及人數近1,200人，顯示業者積極落實反詐治理決心與行動。

期交所2026年新增「創新與亮點活動」加分評鑑項目，鼓勵期貨商舉辦具創意、影響力或社會公益反詐騙亮點活動，有七家期貨商創意十足，分別針對樂齡、青年學子及網路社群設計雙向互動的識詐防詐活動，提升其識詐防詐能力。

期貨商卯足全力，推出創意反詐互動宣導活動，其捨棄傳統單向政令宣導，推出社群媒體反詐宣導互動系列活動，透過Facebook與Instagram，將生硬防詐知識轉化為情境式互動圖文，以辨識詐騙、提升警覺、即時查證為核心宣導目標，涵蓋詐騙手法解析、心理陷阱剖析、防詐使用指南等，並運用社群平台限時動態互動功能，如互動滑桿、投票及小測驗等，吸引社群使用者關注進而主動參與，成功吸引20至40歲年輕社群。

期交所統計，3月起蒐報檢舉313件網路詐騙案件中，九成以上來源為臉書、Threads及IG等社群平台，值得注意的是，詐騙貼文有從臉書逐漸轉向Threads趨勢，臉書由先前八成以上降至六成，而Threads則攀升到二成。隨台股指數頻創高點，詐騙行銷話術轉為偽冒知名期貨商業務員、分享投資點位及教導交易策略等，藉以吸引民眾加入Line或私訊開戶及投資。另自2025年推動蒐報機制以來，檢舉案件數累計達701件。

期交所對於期貨商為提升民眾識詐防詐各項創意宣導活動，表示讚許及肯定，期望攜手所有期貨商落實反詐治理下，建立起長效數位防詐防護網，共同打造全民安心、防詐無虞之安全金融環境。