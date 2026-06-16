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迎戰除權息行情 元大期貨智慧下單平台全面助攻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨推出「2026股期積分爭霸賽」，以賽車積分概念結合個股期、ETF期貨交易，陪伴交易人掌握除權息旺季行情。（元大期貨/提供）
元大期貨推出「2026股期積分爭霸賽」，以賽車積分概念結合個股期、ETF期貨交易，陪伴交易人掌握除權息旺季行情。（元大期貨/提供）

隨著台股進入除權息旺季，高股息ETF、AI權值股與熱門題材個股持續吸引市場關注。在市場震盪與資金輪動加快下，除權息行情也帶動個股波動升溫，交易人除關注填息表現外，也更重視如何透過靈活工具掌握短線交易機會。股票期貨及ETF期貨具備資金運用效率高、交易成本低及多空雙向操作等特性，交易人可透過較低資金門檻參與熱門標的行情，並因應除權息、財報與題材變化彈性即時調整部位。

作為台灣期貨業的領導品牌，元大期貨（6023）憑藉穩健的財務後盾與領先同業的通路服務，持續深耕數位金融與專業顧問服務。面對除權息期間的高頻率交易需求，元大期貨提供穩定且多元的電子下單系統；無論是操作直覺的「投資先生」、智慧期權下單平台「iTRADER交易達人」以及「期貨精靈」，皆可完整串接即時行情與智慧單功能，協助交易人提升下單效率與策略靈活度。此外，元大期貨亦擁有陣容堅強的專業期貨分析師團隊，透過「股期在元大」一站式顧問服務網站，提供多商品持倉健診及風險控管建議，指引投資人深化策略佈局，在瞬息萬變的市場中掌握投資先機。

為引領交易人精準把握市場趨勢，元大期貨於台北、新竹、台中、台南、高雄，分別舉辦五場股期投資論壇，聚焦股期商品特色、除權息行情應用與市場趨勢解析，深度剖析股票期貨在資金效率與多空操作上的全方位應用。未來也將持續推廣期貨商品與投資教育，協助交易人以更多元工具掌握市場機會。

元大 除權息 高股息

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