美伊達成協議、油價大跌 台指期夜盤上衝突破46,000點大關

台指期夜盤15日開盤時，受美股電子盤漲勢擴大激勵，以45,547點、下跌50點開出後，在追價買盤進場下，快速翻紅，但隨美伊敲定和談、國際油價持續走跌中，指數一路上衝，並突破46K大關，最高來到46,109點，截至晚間約21點，指數約在46,068點、上漲471點。

15日美股電子盤焦點，在於美伊初步確定和談協議，有望在本周正式簽署中，市場傳出一艘液化天然氣船已率先通過荷莫茲海峽，這也是美伊達成協議後首艘通航的大型能源運輸船，WTI、布蘭特等指標油價分別大跌逾4.5%，市場預期通膨將降溫，聯準會利率決議將更具彈性下，美元、黃金也應聲反應，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）、博通、亞馬遜（Amazon）等科技巨頭電子盤受領全面反彈，帶動那斯達克電子盤一度大漲逾600點，道瓊電子盤也逾500點中，激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,405元、上漲30元附近遊走，電子期上漲0.95%，半導體期上漲1.24%，中型100期貨指數上漲1.13%。

台股15日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲1,227點，收45,396點，其中，外資現貨買超465.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,695口至66,734口；投信買超48.9億元，自營商買超125.2億元，三大法人合計買超639.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，15日台股開高走高、收長紅K棒，技術面站上所有短期均線，且日KD指標在50附近交叉向上，短多或有表現機會，但15日成交金額僅1.06兆元呈現萎縮，必須增加至20日均量水準，才有機會挑戰6月上旬46,552歷史高點，否則難脫震盪整理，即便短線量能不足，下檔反覆測試的20日均線支撐強勁，操作上仍須偏多因應。