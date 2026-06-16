全民權證／聯電 挑價內外15%

聯電（2303）受益客戶需求轉佳，帶動產能利用率回升，法人看好產品單價處於自低谷翻揚及結構性轉強階段，隨市場對成熟製程晶圓代工產業評價上修，及ETF賣壓告一段落，蓄勢挑戰前高。

法人指出，聯電第2季營運動能轉佳，本業可望重回成長軌道，主因MCU、LCD控制器、電源管理IC及通訊需求同步好轉，推升八吋產能利用率逐季改善，12吋22奈米、28奈米產能利用率亦優於平均水準。

展望2026年，法人預期，AI相關領域仍是半導體產業主要成長驅動力，隨邊緣AI應用持續商業化部署，通用伺服器相關晶片需求復甦可期，挹注聯電營運動能。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日150天以上的認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）

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