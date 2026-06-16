快訊

端午連假起晴暖如盛夏 吳德榮：熱帶擾動恐發展東北大迴轉

世足賽／40歲老將多次關鍵撲救 維德角0比0爆冷逼和西班牙

川普用3,000億美元換終戰、伊朗遵守核協議？美基金方案曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／華航 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者魏興中整理

美伊達成停戰協議，激勵昨（15）日亞股一片火紅，台股勁揚千餘點。法人解析，美伊和解，荷莫茲海峽航道重啟，將平抑全球能源價格，對油價占成本比重高的航空產業是大利多，帶動華航（2610）大漲4.9%。

航空燃油向來是航空公司的最大營運成本，通常占總營運成本的30~40%。自美伊衝突以來，國際油價不斷走高，航空燃油更大漲一倍，帶動航空燃油的成本占比高逾五成。

如今美伊和解、油價下跌，航空業利空出盡，加上華航5月營收創歷史新高、新機陸續交付，將使營運更上層樓，激勵華航股價噴漲。權證發行商建議，看好華航後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%，距到期日逾100天以上的相關權證進行布局。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

華航 權證 荷莫茲海峽

延伸閱讀

美伊破冰台股飆逾千點 法人喊航空產業最受惠

油價大跌、全球供應鏈避關稅提前出貨 航空四雄股價大漲

全民權證／南亞科 兩檔看旺

美伊達成停戰協議 陸航空股周一全面大漲

相關新聞

SpaceX是龐氏騙局？謝金河一句話挨酸「東方神秘力量出手」憂股價崩盤

馬斯克旗下太空公司SpaceX日前上市後市值衝上2.1兆美元，財訊傳媒董事長謝金河則發文指出，市場正出現「價值重新定價」現象，引發PTT股板熱烈討論。不過相比SpaceX的營運前景，更多網友將焦點放在謝金河過往被視為「反指標」的形象，不少人戲稱「東方神秘力量出手了」、「完了，SpaceX要崩了」，相關留言迅速洗版。

台股1→2萬點花35年、 3→4萬只花4個月... 高點能進場？專家給建議：忌all-in

台股從3萬點突破到4萬點，只用了4個月時間，隨時序進入6月，盤勢仍在震盪中走高，市場氣氛從樂觀到近乎狂熱，讓不少投資人聯想到「擦鞋童理論」，擔心市場過熱。

00407A 1張1萬「不配息再投入」 複製009816賺錢模式？楊倩琳提點還有1優勢

台股近期震盪加劇，讓6月募集的ETF反而擁有建倉的好機會，其中，有兩檔主動式ETF正在募集，包括00407A（主動凱基台灣）以及00408A（主動第一金優股息）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。