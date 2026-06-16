全民權證／華航 兩檔有看頭

美伊達成停戰協議，激勵昨（15）日亞股一片火紅，台股勁揚千餘點。法人解析，美伊和解，荷莫茲海峽航道重啟，將平抑全球能源價格，對油價占成本比重高的航空產業是大利多，帶動華航（2610）大漲4.9%。

航空燃油向來是航空公司的最大營運成本，通常占總營運成本的30~40%。自美伊衝突以來，國際油價不斷走高，航空燃油更大漲一倍，帶動航空燃油的成本占比高逾五成。

如今美伊和解、油價下跌，航空業利空出盡，加上華航5月營收創歷史新高、新機陸續交付，將使營運更上層樓，激勵華航股價噴漲。權證發行商建議，看好華航後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%，距到期日逾100天以上的相關權證進行布局。（永豐金證券提供）

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