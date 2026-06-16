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南亞科、宜鼎 四檔搶眼

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美光等大廠將產能轉往HBM等高階製程，以及AI帶來的結構性供不應求趨勢短期仍難以改變下，法人預估有利記憶體廠南亞科 （2408）、宜鼎（5289）營運，近來也已見法人回補記憶體族群，相關權證同受矚目。

法人分析，記憶體大廠美光的DDR4產能，在今年將進一步萎縮，並持續下降，導致DDR4供應短缺情況持續，有利記憶體價格上漲。而南亞科未來兩年的成長動能，來自新廠投產的挹注，產品線往高階產品邁進，私募案也有利產品出海口，優化公司產品組合。預估DDR5的營收占比將持續提高。儘管市場不時會出現質疑記憶體價格漲勢持續性的質疑，不過AI帶來的結構性供不應求趨勢，一年內仍難以扭轉，加上近期DRAM價格走勢轉為有利，帶動南亞科股價增溫。

宜鼎專注於工業控制、網通、AI伺服器及邊緣AI解決方案等高附加價值產品，此應用領域客戶較不容易因漲價而減少採購量。法人表示，隨著記憶體價格上漲及產品組合優化，推升宜鼎毛利率表現。產品布局上，宜鼎 DDR4仍占營收約40%，部分工控專案認證與使用周期長，短期難以全面轉換至DDR5，但隨新案導入，DDR5比重已持續提升。

法人認為，客製化產品和編寫韌體是宜鼎的競爭利基，主因在於宜鼎聚焦工業控制、航太國防應用的記憶體模組，其產品特性為少量多樣，透過建立涵蓋底層硬體到上層軟體的邊緣運算技術堆疊架，提供完整的解決方案。

權證發行商表示，投資人若看好南亞科與宜鼎後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證介入。

南亞科 DDR5 美光

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