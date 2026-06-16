期貨商論壇／原油期 靈活操作

美國總統川普最新宣布，美國與伊朗達成和平協議，代表原油市場最敏感的地緣政治變數暫時解除。過去幾周，油價大幅震盪，核心原因是市場一直在替「荷莫茲海峽可能被封鎖」與「供應鏈中斷」定價；如今協議宣布、海峽重啟通行，這部分風險溢價迅速回吐。

協議公布後，原油期貨立刻走弱，同時，若伊朗原油有機會逐步回到更正常的出口節奏，全球供給也會比戰時情境更寬鬆。不過，市場並不會因為「宣布和平」就完全放心，因為協議細節、簽署進度與雙方是否確實停止軍事行動，仍是後續能否持續壓抑油價的關鍵。

因此，未來幾天原油走勢大概是「短線偏弱、波動仍高」。如果協議在瑞士正式簽署、荷莫茲海峽通行穩定恢復，油價還有進一步下探空間；但若談判出現變數，市場會很快把地緣政治風險重新加回價格之中。

整體來看，和平協議讓油價從戰爭驅動切換到基本面驅動，這通常意味著高位回落；但由於中東局勢仍屬敏感區，油市短期不會完全脫離消息面主導。投資人可靈活運用台灣期交所的「布蘭特原油期貨」進行避險或波段操作。該商品具新台幣計價、無匯率風險且門檻適中等優勢。面對突發消息頻傳的極端行情，操作上務必嚴格設定停損，並做好資金管控，防範高槓桿風險。

（統一期貨提供）

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