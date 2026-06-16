快訊

端午連假起晴暖如盛夏 吳德榮：熱帶擾動恐發展東北大迴轉

世足賽／40歲老將多次關鍵撲救 維德角0比0爆冷逼和西班牙

川普用3,000億美元換終戰、伊朗遵守核協議？美基金方案曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／台指期 短線震盪

經濟日報／ 記者周克威整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，全球金融市場在風險情緒明顯轉變下，出現同步走強格局，資金重回科技與成長型資產，且隨國際地緣政治緊張情勢出現緩和跡象，能源供應風險下降，原油價格延續回落走勢，使通膨壓力預期進一步降溫，有利風險資產表現延續。在多重利多因素推動下，美股市場整體呈齊揚格局，台指期也同步反映外部市場情緒轉強，短線動能明顯改善。

在貨幣政策方面，本周市場將迎來新任聯準會主席華許首次主持的政策會議，市場高度關注政策聲明是否延續先前對降息的期待，或出現較為保守的調整訊號，投資人聚焦於未來利率政策路徑是否出現延後調整的可能性、對經濟成長與通膨預期的最新評估方向，以及資產負債表調整節奏是否有更明確的政策指引。

若整體論述維持溫和中性，未對市場降息預期形成明顯壓抑，則有助維持目前風險資產的反彈結構；反之，若政策語氣偏向緊縮，則可能導致市場波動加劇，短線資金轉向保守。

整體而言，當前市場處於利多與政策風險並存的階段，一方面受惠於全球股市上行、能源價格回落以及地緣政治風險降溫，使風險偏好持續回升，另一方面，政策不確定性仍然存在，特別是主要央行貨幣政策路徑仍具變數，使市場短線仍可能出現震盪格局。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

降息 聯準會 美股

延伸閱讀

台股昨盤中慘摔1200點！00981D展現防禦力逆勢走強…主動債券靠這優勢成避風港

國泰證券6月投資觀點：陸港股結構機會浮現 債市配置聚焦高評級資產

台股本周面臨三變數 抗震看國家隊動向

美股ETF劇震 可逢低布局

相關新聞

台股天天劇烈波動 他笑問「會被關禁閉」？網直指：制度該改

台股近期可說是上沖下洗，震盪幅度劇烈，一名PTT網友好奇發文提出疑問，認為台股設有漲跌幅限制、警示股及處置機制，近來大盤又頻繁出現數百點甚至上千點震盪，好奇「台股大盤會不會也被列為注意股，甚至被關起來？」貼文曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友將話題延伸到台股制度與「亞洲那斯達克」稱號，留言區充滿調侃與反諷。

SpaceX是龐氏騙局？謝金河一句話挨酸「東方神秘力量出手」憂股價崩盤

馬斯克旗下太空公司SpaceX日前上市後市值衝上2.1兆美元，財訊傳媒董事長謝金河則發文指出，市場正出現「價值重新定價」現象，引發PTT股板熱烈討論。不過相比SpaceX的營運前景，更多網友將焦點放在謝金河過往被視為「反指標」的形象，不少人戲稱「東方神秘力量出手了」、「完了，SpaceX要崩了」，相關留言迅速洗版。

台股1→2萬點花35年、 3→4萬只花4個月... 高點能進場？專家給建議：忌all-in

台股從3萬點突破到4萬點，只用了4個月時間，隨時序進入6月，盤勢仍在震盪中走高，市場氣氛從樂觀到近乎狂熱，讓不少投資人聯想到「擦鞋童理論」，擔心市場過熱。

00407A 1張1萬「不配息再投入」 複製009816賺錢模式？楊倩琳提點還有1優勢

台股近期震盪加劇，讓6月募集的ETF反而擁有建倉的好機會，其中，有兩檔主動式ETF正在募集，包括00407A（主動凱基台灣）以及00408A（主動第一金優股息）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。