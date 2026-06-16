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台指期 多方架構不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

股期雙市昨（15）日同步勁揚，集中市場加權指數上漲1,227點收45,396點，台指期更大漲1,363點至45,580點，正價差為183.01點。期貨商表示，昨日不僅電子權值股全面回穩，部分漲價題材也獲得資金追捧，而非僅靠權值股撐盤；後續需觀察45,000點關卡能否站穩，以及成交量能與主流族群輪動是否延續。

昨日主軸回到電子權值與AI供應鏈，被動元件族群也延續近期強勢，成為盤面上除AI與半導體外的另一人氣指標，部分中小型電子、零組件與材料股也有資金回流，顯示盤面動能已有擴散跡象。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,054口至6,414口，其中外資淨空單增加1,695口至66,734口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,000口至5,983口。

台新期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日跳空開高超過1,500點，一舉收復10日均線，終場以十字黑K棒作收。目前指數出現兩個跳空缺口，多方攻勢強勁，回到所有均線之上，因此在跌破重要支撐月線之前，整體多方架構不變，震盪過後仍有高點可期。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在49,000點，賣權最大OI落在36,000點；6月第三周周五結算的買權最大OI落在50,300點，賣權最大OI落在38,800點；外資台指期買權淨金額3.61億元、賣權淨金額為1.36億元。

整體來說，在美伊和談後，當通膨不再成為聯準會最大的壓力來源後，未來貨幣政策的彈性自然增加，市場資金也開始重新回到風險資產布局，不過即便如此，現階段仍不宜直接將行情解讀為毫無風險的全面多頭，因為高檔修正本身就是股市循環的一部分，盤面仍有可能透過震盪整理來消化過快累積的漲幅。

台指期 權值 供應鏈

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