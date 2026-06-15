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6月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲1227.95點，收45396.99點。6月電子期收2942.25點，上漲78.6點，正價差11.43點；6月金融期收3072.8點，上漲83點，正價差0.61點。
6月電子期以2942.25點作收，上漲78.6點，成交224口。7月電子期以2973.05點作收，上漲108.75點，成交58口。
電子現貨以2930.82點作收，上漲84.49點；6月電子期貨與現貨相較，正價差11.43點。
6月金融期以3072.8點作收，上漲83點，成交293口。7月金融期以3057點作收，上漲90點，成交12口。
金融現貨以3072.19點作收，上漲82.38點；6月金融期貨與現貨相較，正價差0.61點。實際收盤價以期交所公告為準。
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