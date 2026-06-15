快訊

好市多賣Vlog神機全台缺貨！網見甜甜價：真的便宜要搶了

雨下不停！高雄市宣布桃源區今天下午停止上班上課

愛爾麗醫美診所偷拍風波 台南東區青年店「沒證據」首件獲不起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

6月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北15日電

台北股市今天上漲1227.95點，收45396.99點。6月電子期收2942.25點，上漲78.6點，正價差11.43點；6月金融期收3072.8點，上漲83點，正價差0.61點。

6月電子期以2942.25點作收，上漲78.6點，成交224口。7月電子期以2973.05點作收，上漲108.75點，成交58口。

電子現貨以2930.82點作收，上漲84.49點；6月電子期貨與現貨相較，正價差11.43點。

6月金融期以3072.8點作收，上漲83點，成交293口。7月金融期以3057點作收，上漲90點，成交12口。

金融現貨以3072.19點作收，上漲82.38點；6月金融期貨與現貨相較，正價差0.61點。實際收盤價以期交所公告為準。

延伸閱讀

6月台股期指漲1363點

記憶體與被動元件族群領人氣 台積電收漲65元推升台股收高1,227點

金融指數漲6.3% 高含「金」量 ETF 紅不讓 七檔持有金融股逾四成表現亮眼

金融指數創高 這檔 ETF 128.6萬受益人笑呵呵

相關新聞

油價大跌、全球供應鏈避關稅提前出貨 航空四雄股價大漲

美國總統川普宣布美國與伊朗達成終戰協議，19日正式簽署後將全面重啟荷莫茲海峽供船舶免費通行，並啟動60天談判，國際油價再度走弱，法人指出，最直接受惠的是燃料成本占比高的產業，加上美國對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，全球供應鏈出現提前出貨潮，航空四雄股價走強，華航（2610）盤中更大漲逾4%，跳空站上年線。

國巨漲停逼近千元！AI 伺服器掀被動元件搶貨潮 「這幾檔」率先創高

美伊達成停火協議，國際金融市場漲聲一片。台股15日早盤一度飆漲逾1,200點、觸及45,438.71點，被動元件族群也在AI伺服器需求持續爆發之下，持續掀起漲停潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。