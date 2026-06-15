快訊

匯款3天就刊登？學者揭高教「掠奪性期刊」論文交易

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

泰王送愛女最後一程！座車內老淚縱橫畫面引熱議 官方未證實

聽新聞
0:00 / 0:00

國巨漲停逼近千元！AI 伺服器掀被動元件搶貨潮 「這幾檔」率先創高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美國總統川普宣布美伊達成終戰協議，激勵亞洲股市大漲，台股早盤也上漲逾千點，一舉站回10日線與45,000點大關之上。記者余承翰／攝影
美國總統川普宣布美伊達成終戰協議，激勵亞洲股市大漲，台股早盤也上漲逾千點，一舉站回10日線與45,000點大關之上。記者余承翰／攝影

美伊達成停火協議，國際金融市場漲聲一片。台股15日早盤一度飆漲逾1,200點、觸及45,438.71點，被動元件族群也在AI伺服器需求持續爆發之下，持續掀起漲停潮。

龍頭股國巨*（2327）強勢鎖上漲停940元，創分割後新高，距離千元大關僅剩60元；華容（5328）、日電貿（3090）、大毅（2478）、信昌電（6173）、禾伸堂（3026）、凱美（2375）、蜜望實（8043）等超過15檔概念股同步亮燈，成為盤面最強主流族群之一。

除國巨創下分割後新高外，鈞寶（6155）、鈺邦（6449）、金山電（8042）、日電貿及信昌電等個股也同步改寫歷史新高紀錄，反映市場資金積極卡位AI伺服器帶動的新一輪被動元件景氣循環。

市場看好被動元件後市，主要來自AI伺服器帶來的結構性需求。隨著GPU功耗不斷攀升，MLCC、固態電容、電解電容及電感等高階被動元件用量大幅增加。根據日本被動元件龍頭村田預估，傳統伺服器MLCC用量約2,200顆，但AI伺服器已提高至2萬至3萬顆，成長幅度高達10倍，並預估2030年AI伺服器對MLCC需求將較2025年再成長3.3倍。

在需求快速擴張與原物料成本上升雙重因素推動下，國內外被動元件廠陸續啟動漲價策略，也成為近期股價強勢的重要催化劑。今日國巨漲停鎖死940元，展現產業龍頭的帶動效應。

除了MLCC之外，AI伺服器另一項關鍵零組件鉭質電容也受到市場高度關注。鉭質電容主要應用於AI伺服器電源系統，可提供穩定供電、抑制電壓波動及瞬間大電流補償，在高溫及高負載環境下具備極佳可靠度，已成為AI伺服器與車用電子不可或缺的重要元件。

華新科（2492）近年積極擴大高階電容布局，今年初透過日本子公司釜屋電機加碼投資松尾電機，持股比例提升至39.18%，深化鉭質電容版圖。同時透過轉投資信昌電及佳邦（6284），打造涵蓋MLCC、晶片電阻、介電陶瓷粉末、天線與高頻通訊元件的完整被動元件集團，提供客戶一站式解決方案。

其中，信昌電為國內少數具備從上游介電陶瓷粉末到下游MLCC垂直整合能力的業者，目前訂單能見度已達半年以上。台南六甲高階粉末新廠預計2027年第三季量產，未來粉末產能有望提升五成，成為集團未來成長的重要動能。

此外，Panasonic SP-CAP宣布7月起調漲價格，已提前備貨的日電貿與堡達（3537）可望率先受惠，低價庫存增值效益將直接反映在毛利率表現，成為本波漲價循環中最先受益的通路商代表。

法人指出，AI伺服器、高速網通與光通訊需求同步升溫，也推升國巨、華新科等被動元件大廠高階電容與電阻需求。隨著產業逐步進入下一輪漲價循環，被動元件族群有望持續扮演AI供應鏈中的重要受惠族群。

延伸閱讀

目標價1500元卻連日賣超？國巨漲停後翻黑 網熱議：被動元件還能飆多遠

國巨（2327）一度衝919元漲停！幾分鐘就炸裂一路回落…網抖：900蛙要套幾年？

華新科加碼擴產 2026年電阻及MLCC產能將增10-15%

00941、00954盤中創歷史新高！美股設備大廠領頭強彈…海外半導體ETF今掀補漲潮

相關新聞

2021年通膨破4％美股反暴漲！阿格力看好四大CSP資本支出：AI核心引擎不怕通膨

阿格力指出，儘管美國5月CPI年增4.2%引發市場擔憂，但其歷史數據顯示股市在高通膨後有回升機會。目前四大CSP的AI資本支出已超7000億元，顯示市場仍具韌性。投資人應謹慎運用槓桿，以應對不穩定的市場環境。

別太在意被扣二代健保？103張00878達人點破迷思：被扣保費是資產長大證明

國泰永續高股息（00878）配息創歷史新高，每股0.66元，雖然扣除486元二代健保保費，但專家指出，這是資產增長的證明，投資者應專注長期收益，而非短期稅負。

00929、00940、00713...轉性飆漲！股添樂點高股息3利多：下半年還可以期待

隨著台股今年走出飆破大關的史詩級多頭，全台掀起全民投資熱，然而，過去一年許多主流高股息ETF卻驚現「受益人數集體大逃亡」的現象，不少熱門標的受益人數大減40%至50%。 對此，財經YouTuber股添樂發布數據指出，這群選擇分手的投資人恐怕要面臨「殺人誅心」的殘酷現實。數據顯示，這些被拋售的高股息ETF，過去一年的含息績效非但沒有轉弱，甚至有多檔直接跑贏大盤同期53%的漲幅，上演驚人的「分手後大逆襲」。

SpaceX正式上市超越台積電！詹璇依曝009800、00662…7月自動納入吃大補丸

SpaceX於6月12日正式上市，市值超越台積電，成為全球第七大市值公司。投資人可透過相關ETF在7月7日自動納入SpaceX，迎接被動買盤機會。主題性ETF如00910將於8月調整成分股，00965則須等至2027年。小心新股熱潮，切勿追高進場。

台股單日急殺上千點！大盤其實只跌2％…知美：00981A竟比009816和0050還抗跌

台股本週雖然出現劇烈波動，單日跌幅達上千點，但整體僅小幅下跌2%。主動式ETF 00981A相對其他指數，跌幅僅-0.68%，顯示出其抗跌能力，並讓投資人獲得正回報與股利。

台積電（2330）10年前「買在170高點」！但過程…融資慘賠500萬連泡麵都比價

知名企業講師火星爺爺投資台積電，十年內股價翻漲十四倍，但2008年金融海嘯他慘賠超過500萬。經歷困境後，他選擇不再使用融資，轉而長期持有優質股，並計畫將財富捐助幫助他人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。