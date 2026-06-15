國巨漲停逼近千元！AI 伺服器掀被動元件搶貨潮 「這幾檔」率先創高

美伊達成停火協議，國際金融市場漲聲一片。台股15日早盤一度飆漲逾1,200點、觸及45,438.71點，被動元件族群也在AI伺服器需求持續爆發之下，持續掀起漲停潮。

龍頭股國巨*（2327）強勢鎖上漲停940元，創分割後新高，距離千元大關僅剩60元；華容（5328）、日電貿（3090）、大毅（2478）、信昌電（6173）、禾伸堂（3026）、凱美（2375）、蜜望實（8043）等超過15檔概念股同步亮燈，成為盤面最強主流族群之一。

除國巨創下分割後新高外，鈞寶（6155）、鈺邦（6449）、金山電（8042）、日電貿及信昌電等個股也同步改寫歷史新高紀錄，反映市場資金積極卡位AI伺服器帶動的新一輪被動元件景氣循環。

市場看好被動元件後市，主要來自AI伺服器帶來的結構性需求。隨著GPU功耗不斷攀升，MLCC、固態電容、電解電容及電感等高階被動元件用量大幅增加。根據日本被動元件龍頭村田預估，傳統伺服器MLCC用量約2,200顆，但AI伺服器已提高至2萬至3萬顆，成長幅度高達10倍，並預估2030年AI伺服器對MLCC需求將較2025年再成長3.3倍。

在需求快速擴張與原物料成本上升雙重因素推動下，國內外被動元件廠陸續啟動漲價策略，也成為近期股價強勢的重要催化劑。今日國巨漲停鎖死940元，展現產業龍頭的帶動效應。

除了MLCC之外，AI伺服器另一項關鍵零組件鉭質電容也受到市場高度關注。鉭質電容主要應用於AI伺服器電源系統，可提供穩定供電、抑制電壓波動及瞬間大電流補償，在高溫及高負載環境下具備極佳可靠度，已成為AI伺服器與車用電子不可或缺的重要元件。

華新科（2492）近年積極擴大高階電容布局，今年初透過日本子公司釜屋電機加碼投資松尾電機，持股比例提升至39.18%，深化鉭質電容版圖。同時透過轉投資信昌電及佳邦（6284），打造涵蓋MLCC、晶片電阻、介電陶瓷粉末、天線與高頻通訊元件的完整被動元件集團，提供客戶一站式解決方案。

其中，信昌電為國內少數具備從上游介電陶瓷粉末到下游MLCC垂直整合能力的業者，目前訂單能見度已達半年以上。台南六甲高階粉末新廠預計2027年第三季量產，未來粉末產能有望提升五成，成為集團未來成長的重要動能。

此外，Panasonic SP-CAP宣布7月起調漲價格，已提前備貨的日電貿與堡達（3537）可望率先受惠，低價庫存增值效益將直接反映在毛利率表現，成為本波漲價循環中最先受益的通路商代表。

法人指出，AI伺服器、高速網通與光通訊需求同步升溫，也推升國巨、華新科等被動元件大廠高階電容與電阻需求。隨著產業逐步進入下一輪漲價循環，被動元件族群有望持續扮演AI供應鏈中的重要受惠族群。