全民權證／強茂 二檔活力旺

強茂（2481）對部分功率產品逐步反映漲價，目前6吋晶圓產能將滿載，封測產能仍積極擴建，市場上修第2季營收預估為39.7億元，季增16.3%、年增17%，毛利率上修至33.96%，稅後淨利上修至5.6億元，季增97.2%、年增125.5%，EPS1.4元。

強茂受惠功率半導體產業受AI朝高功率帶動，今年龍頭已發出兩次漲價通知，強茂朝向IDM模式，將避免部分成本提升、且獲得適當報酬，進而帶動獲利上修；市場上修今年營收預估為156.5億元、年成長19.5%，毛利率上修至34.4%，稅後淨利上修至20.2億元、年成長70.1%，EPS為5.3元。權證券商建議，看好強茂後市投資人，可布局價內外5%內、距到期天數逾四個月的認購權證。（群益金鼎證券提供）

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