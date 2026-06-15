全民權證／美時 鎖定逾100天

美時（1795）5 月合併營收23.24億元，月減25%、年增106%，第2季營收達成率約65%，營收大幅年增主要來自Alvogen的合併。

美時已與美國特定藥局簽訂血癌藥一年期供貨合約，出廠價及出貨量大致底定，預估今（2026）年血癌藥營收約1億美元。由於血癌藥、Alvogen US營收展望較佳，預估第2、3季營收將季減4%、季增3%。隨營收展望正向，但產品組合轉差、業外利息費用維持高檔，使短期獲利率承壓。法人建議後續宜關注Alvogen US下半年新產品上市動能和對毛利率的提升，及公司再融資計劃對利息費用的改善狀況。

權證券商建議，看好美時後市股價表現的投資人，建議利用價外10%左右以內、可操作天期100天以上的商品介入。（元大證券提供）

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