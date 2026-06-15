全民權證／緯穎 挑價內外15%

緯穎（6669）今年營運強勁爆發，受惠全球雲端服務供應商（CSP）對AI算力基礎設施的需求急遽升溫，緯穎第1季稅後淨利達141.14億元，單季每股稅後純益（EPS）衝上75.95元，雙雙創下同期歷史新高，5月營收更達840.5億元，年增逾18％，累計前五月營收穩居高檔，全年出貨量預期將維持雙位數的高速成長。

展望產業後市，緯穎憑藉在特殊應用晶片（ASIC）與GPU伺服器的雙軌布局，緊抓Meta、AWS等大客戶訂單。隨液冷散熱技術的滲透率提升，加上新世代AI伺服器陸續放量，市場看好其產品組合優化將進一步推升毛利率。

權證發行商建議，看好緯穎後市發展的投資人，可挑選價內外15％以內、剩餘天數逾五個月的認購權證參與行情。（凱基證券提供）

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