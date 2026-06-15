華通、啟碁 押逾四個月

受惠全球低軌道衛星建置加速，以及AI伺服器對高速傳輸網通設備的需求爆發，台股網通與PCB族群近期表現強勢。其中，高密度連接板（HDI）大廠華通（2313）、網通大廠啟碁（6285）雙雙繳出亮眼的5月營收成績單，展現出強勁產業成長動能，進而吸引市場資金進駐。

身為全球低軌衛星PCB主力供應商的華通，近期營運屢傳捷報。在SpaceX積極擴展衛星網路覆蓋率的帶動下，華通5月營收達67.6億元，年增率達13％。此外，華通亦積極切入AI伺服器與高階蘋果供應鏈，法人持續上修其今年度獲利預期，估計2026年每股盈餘（EPS）上看7.8元以上。

受基本面與SpaceX IPO等利多消息激勵，華通近期股價維持高檔震盪，可望再次上攻，且低軌衛星產業已步入商業化階段，衛星寬頻的終端用戶數超過千萬戶，衛星直連手機產品將越來越多，可望推升營收規模及利潤。

同屬低軌衛星及網通指標廠的啟碁，在雲端資料中心及企業端應用需求增溫下，營運更具爆發力。啟碁5月營收高達121.68億元，大幅年增34.82％，累計前五月營收已逾527億元，年成長11.59％。

展望後市，啟碁近年積極布局次世代AI網路「OCS全光交換器」，能有效降低AI資料中心能耗並達成超低延遲，為其長期營收挹注龐大動能，公司內部更將今年全年營收目標瞄準50億美元（約新台幣1,500億元）大關。

權證發行商建議，看好華通、啟碁後市表現的投資人，可善用認購權證參與兩大潛力股的後市行情，可挑選價內外15％內、且剩餘天數超過四個月以上的長天期標的，掌握AI與太空產業的超級循環商機。