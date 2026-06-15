奇鋐、智邦 四檔強強滾

台股雖因美國經濟數據等因素影響，行情進入高檔整理階段，但在AI等需求強勁，法人看好今年營運前景的奇鋐（3017）、智邦（2345）等個股，成為市場焦點之際。權證發行商建議，看好二檔個股後市表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過四個月的相關認購權證布局。

奇鋐今年下半年營運，隨新架構Vera Rubin系列及各大CSP的ASIC陸續問世，展望將優於上半年，目前訂單能見度已達2029年。在大廠規模優勢擴大下，產業將加速走向大者恆大局面，市場看好未來幾年的獲利增速將大於營收增速。

奇鋐為輝達GPU 與CPU冷板公版水設計者，預估在Vera Rubin系列Group A水冷板供貨比重20%~30%，Group C區域於四大CSP供貨比重約五成，且取得相關ASIC水冷板訂單，將於今年下半年陸續出貨；Rack Manifold產能今年下半年陸續開

出，預期於四大CSP的供貨比重將提升至三成以上，市場預估今年每股獲利（EPS）將大幅成長至91.4元。

智邦在第2季展望上，雖然北美CSP客戶AI Server進入新舊產品交換期，因進入傳統Switch營運旺季，加上Agentic AI對高速網路頻寬需求大幅增加，推升800G乙太網路交換器出貨成長下，市場預估單季EPS將季增至16元。

另外，AI算力基礎建設持續拉動營運成長，受惠Agentic AI的流行，持續推升對高速網路頻寬的需求，帶動800G甚至更高速的乙太網路交換器出貨成長。

另一方面，由於北美CSP大客戶的AI模型客戶在全球AI Coding市占率名列前茅，對算力需求孔急，以因應快速擴張的AI業務，預期下半年量產的第三代ASIC Server將貢獻可觀營收下，市場看好今年EPS將成長至67.2元。