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期貨商論壇／台達電期 展望佳
台達電（2308）隨著AI資料中心建置需求快速成長，高功率運算帶動電源以及散熱規格全面升級，憑藉完整產品布局與技術優勢，成為AI基礎設施浪潮下的重要受惠者，且近年營運成長主要來自AI需求帶動，顯示已成為最核心的成長引擎。
營運表現方面，台達電5月營收創歷年同期新高，年增43.7%、月增0.5%，其中電源及零組件占營收比重54%，基礎設施占33%，主要成長動能均來自AI資料中心的電源與散熱需求。法人指出，隨大型CSP擴大資本支出，AI產品比重提升，有助推升整體毛利率表現。
產品亮點方面，台達電積極布局AI資料中心電力架構升級，包括400VDC與800VDC高壓直流電源系統、液冷散熱方案及固態變壓器（SST）等關鍵技術。其中液冷散熱自2024年底開始出貨後快速成長，目前訂單能見度已延伸至2027年，今年散熱事業年增幅仍有機會達五成。此外，公司亦展示符合輝達新世代架構需求的800VDC電源櫃方案，搶攻下一波AI資料中心升級商機。
展望後市，隨AI資料中心規模持續擴大，市場正由傳統交流供電逐步轉向高壓直流架構，高效供電與散熱需求同步提升。法人看好台達電在HVDC、液冷散熱及能源管理領域的技術優勢，AI相關產品將成為未來成長動能，台達電期可布局。
（兆豐期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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