期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

黃金期貨今年表現疲軟，主要是因市場逐步重新評價黃金基本面的結果。前期金價已充分反映降息預期、地緣風險、央行買盤與美元信用疑慮，但在高利率環境下，黃金是否還有繼續上攻的條件？市場自然開始檢驗。

目前壓抑黃金的核心因素，仍是實質利率偏高。黃金本身不孳息，因此當美國就業數據維持韌性、聯準會降息時點延後，甚至市場重新討論升息可能時，持有黃金的機會成本便上升。後續FOMC釋出的政策訊號，將決定利率壓力是否延續。

不過，黃金的長期故事並未消失。隨著全球政府債務膨脹，主要央行仍然面臨通膨與財政壓力兩難，各國央行也持續推動儲備多元化，代表黃金短線雖然受高利率壓抑，但仍是市場對貨幣信用、財政紀律以及地緣風險不確定性的保險資產。

因此，黃金即便短線承壓，但並不能直接判斷長線多頭結束，較合理的看法是，短線仍需等待升息預期降溫或實質利率回落，而中長期則觀察全球債務、央行購金與通膨風險是否持續支撐配置需求；黃金不是沒有基本面，而是市場正重新區分短線避險交易與長期信用保險。

最後提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）