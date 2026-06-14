快訊

黃大煒家世背景超狂 外公就是大將軍張學良

雷雨狂炸2縣市「雨勢下到傍晚」駕駛開車慎防低能見度

賭債糾紛引爆持槍風波 昔十大要犯35年後再登新聞版面

聽新聞
0:00 / 0:00

證、期、複委託一次搞定 群益期貨五合一線上開戶

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期全球市場行情熱絡，交易動能持續升溫，投資人對於跨市場、多元資產配置的需求日益普及。看準這波數位金融趨勢，群益期貨（6024）正式推出全新升級的「五合一線上開戶平台」，主打「一次申辦、多市場同步開通」，提供投資人更便利、更具效率的數位開戶體驗，一指即可輕鬆布局全球。

隨著全球金融市場連動性提高，投資人已不再侷限於單一本土市場操作。無論是透過美股複委託掌握國際科技趨勢，或運用期貨與槓桿商品進行避險與資產配置，多市場交易已逐漸成為現代投資主流。

然而，過往投資人若欲跨足不同市場，往往需於多個平台重複填寫資料、上傳證件，並等待繁瑣的審核流程，不僅耗時，也可能錯失重要市場行情。

群益期貨此次推出的「五合一線上開戶平台」，整合證券、期貨、槓桿、複委託及期貨顧問等五大服務，投資人僅需一次填寫資料，即可同步完成多項帳戶申請，大幅簡化傳統開戶流程。透過整合式平台設計，投資人可更快速建立跨市場交易架構，提升資金運用效率與投資靈活度，同時兼顧資產配置與風險管理需求。

為迎接近期開戶熱潮，群益期貨同步推出限時開戶回饋活動。投資人即日起至2026年6月30日期間完成線上新開戶，符合指定條件最高可獲得 300 元超商電子禮券，讓投資人在開展全球投資布局的第一步，就能享有實質的有感回饋。

群益期貨表示，在全球市場波動加劇、投資環境快速變化的時代，穩健的財務結構、完善的風控能力與便捷的數位服務，已成為投資人選擇交易平台的重要關鍵。未來群益期貨也將持續優化數位金融服務，做投資人最堅實的後盾，協助掌握全球市場機會。

群益 美股

延伸閱讀

美股ETF劇震 可逢低布局

多重資產基金 避險利器

防禦型 ETF 資金避風港 REITs、生技、金融等相關標的表現抗跌

市場震盪下收益需求爆發 貝萊德00985D首配登場

相關新聞

009816非「低成本」！與初期建倉無關…Ffaarr：交易成本比0050和006208總費用率還高

凱基台灣TOP50（009816）的交易成本高於0050和006208，年費用預估達0.3%。儘管支持者認為建倉成本隨時間降低，但實際上，動能策略導致周轉率及成本上升。專家指出，選擇009816需基於其動能策略帶來的報酬。

SpaceX配股翻身！焊接工死抱十年股票衝上近2800萬 網：能焊火箭非雜魚

SpaceX即將IPO，早期員工股票價值大幅上升，前焊接工赫南德茲的6500股增值至近278萬元，另名前工程師拉沃伊手中股票高達約2800萬美元。網友熱議股權的重要性，並指出公司成功的倖存者偏差。

00916配息從3.8元變1.92元！高殖利率夢碎…重點在淨值與績效

國泰全球品牌50（00916）配息由原預估的3.8元大幅縮減至1.92元，年化殖利率隨之從13%降至約7%。投資人對此變化反應熱烈，PTT股板討論火熱，部分人質疑溢價風險及投資執行不當。

3.8元腰斬剩1.92元！陳重銘拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

國泰全球品牌50（00916）ETF的配息從3.8元腰斬至1.92元，許多投資人追高導致溢價現象。陳重銘分析後指出，溢價高達11%時，應考慮獲利了結，避免盲目追進。

千億級買盤再現！4月金融業押寶台股 獲利、淨值、配息三頭賺

4月台股暴漲，金融業迎獲利、淨值與配息三大利多。據金管會統計，4月金融三業加碼台股1,121億元，推升前四月買股衝上2,953億元的同期新高；隨5月台股續強，金融業首季評價損失可望快速收斂，並為明年配息增添底氣。

元大金控配發股利2.2元 整合集團綜效居金融業永續標竿地位

元大金控2026年股東常會通過2025年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表審查報告等事項，同時通過去年盈餘每股分配現金股利1.8元、股票股利0.4元，合計每股配發2.2元，維持穩定股利政策，穩健成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。