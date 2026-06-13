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7月漲價添增動能！法人調高「這檔IC設計」股目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
投顧法人指出，矽力隨客戶訂單轉趨正向，營運較幾個月前更顯好轉，調高獲利預估值及目標價。示意圖。歐新社
投顧法人指出，矽力隨客戶訂單轉趨正向，營運較幾個月前更顯好轉，調高獲利預估值及目標價。示意圖。歐新社

矽力*-KY（6415）受益資料中心訂單加持、車載產品出貨回溫，加上具備12吋第四代製程平台產能，有助訂單接獲能力，法人預期第2季營收可望季增逾一成水準，7月開始漲價更添增後續動能，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人指出，矽力隨客戶訂單轉趨正向，營運較幾個月前更顯好轉，其中車載預計營收占比由去年13%，攀升至今年的15%至20%，未來有機會上看30%，主要動能來自晶片供應品項增加，及中國大陸品牌、海外市場客戶群攀升。

在資料中心方面，法人表示，矽力光模組先前以400G以下電源晶片為主，2026年開始供應800G規格，未來成長契機來自中國大陸光模組廠興起及德儀等歐美電源晶片商往高階產品挪移，釋出市場供給空間，預計今年營收占比重15%至20%，明年進一步成長至20%以上。

另一方面，雖然目前8吋晶圓產能緊俏，但矽力具備12吋第四代製程平台，已持續接獲訂單，解決8吋晶圓產能緊繃問題，預計12吋年底供貨比重將超過20%水準， 第五代製程平台預計年底開始小量量產。

矽力 營收 晶片

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