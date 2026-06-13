SpaceX 收高160.95美元漲幅19.22% LEO有望成為台廠PCB營運成長動能

SpaceX於12日以每股135美元掛牌交易，終場以160.95美元收盤，上漲19.22%。群益投顧表示，不管是使用者終端、地面站或是衛星，PCB在衛星供應鏈中成本不高，但仍被應用廣泛。低地球軌道（LEO）主要供應的廠商有華通（2313）、燿華（2367）、敬鵬（2355）、金像電（2368）；銅箔基板廠商則是台光電（2383）和台燿（6274）。

群益投顧整理市場訊息指出，預估SpaceX總流通釋出比例約4%，其中的30%是直接釋出給散戶，70%直接對機構法人；剩餘96%則是處於閉鎖期，因為流動性過少可能導致波動過大與擠壓效應。

閉鎖期採用分階段解鎖，首季財報在8月中旬發布後，解鎖20%，往後每隔7~15天解鎖7%，因此從8月中旬過後會陸續有內部人賣壓。假如財報前十天內有5天比發行價高出30%會再額外解鎖10%。最高在8月15日以後會額外流通30%股權。

太空衛星產業供應鏈在台灣逐漸建立，台灣零組件廠商主要供應電源供應器、連接線、機構件等。因低軌道衛星聯網套件的市場規模量較低，目前占零組件廠商的營收比重皆為個位數，隨市場需求提升，將為營運成長動能之一。