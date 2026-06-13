全民權證／弘塑 選逾五個月

弘塑（3131）昨（12）日上漲6.4%至3,230元。今年前五月合併營收26.91億元，年增15.8％，法人看好全年可望突破80億元，再創新高，對其維持「買進」投資評等，目標價上看3,800元。

在AI算力需求持續擴張帶動下，CoWoS仍是2026年先進封裝最關鍵的產能瓶頸。法人表示，隨著先進封裝需求持續升溫，相關設備拉貨動能同步增強，帶動弘塑營收逐季成長。此外弘塑更是結合先進封裝濕製程設備與特用化學品耗材的整合型解決方案平台，獨特商業模式奠定其產業領導地位。

權證發行商建議，可挑選標準以價內外15%以內、剩餘天數150天以上相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）

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