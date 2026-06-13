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全民權證／南亞科 兩檔看旺
由於DRAM大廠持續將資本支出與產能轉向HBM與先進製程DDR5，壓縮傳統DDR4與LPDDR4供給；在需求端，則有AI伺服器與邊緣運算帶動記憶體搭載量提升，支撐DRAM報價維持高檔，在價格續漲帶動下，法人看好南亞科（2408）今年營收及獲利表現。
法人表示，近來記憶體產業面臨多項利空雜音，包括現貨價格波動、終端需求放緩等，不過DRAM及NAND產品報價持續上漲，顯示產業供需結構未出現明顯轉弱。南亞科也將持續投資新廠的廠務無塵室及設備採購，預估DDR5的占比將持續提高。權證發行商表示，可挑選價內外10%以內，有效天期120天以上的權證靈活操作，參與個股行情。（台新證券提供）
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