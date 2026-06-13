全民權證／奇鋐 挑價外10%

奇鋐（3017）在GPU及ASIC專案都享有高供應份額，且在輝達內部屬於Tier 1供應商，獲得新應用專案的能力優於同業。今（2026）年第1季營收490.38億元，季增2.6%，年增110.2%；每股純益20.17元。

法人預估奇鋐第2季營收可季增3.9%，年增72.1%；稅後純益可能季減0.2%，年增97.7%，EPS約同第1季。預期今年水冷營收比重將自20%上升至30%，今年第3季將開始出貨TPU v8及Vera Rubin產品。預估今年營收可望年增逾50%；毛利率約29.8%；稅後淨利年增近80%。

權證券商建議，看好奇鋐後市表現的投資人，建議利用價外10%以內、有效天期150天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

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