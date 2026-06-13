黃金商品 權證四檔聚光

國際金價受地緣政治、美元走勢及各國央行增持黃金等因素影響，近期維持高檔震盪格局，也帶動黃金ETF表現轉強。市場資金也聚焦期元大S&P黃金（00635U）與期元大S&P黃金正2（00708L）等相關權證，可伺機波段操作。

法人表示，自伊朗戰事爆發、荷莫茲海峽航運中斷以來，全球透過釋出庫存、部分供應改道出口、重新配置出口流向及延後需求等方式，有效吸收短期衝擊。

不過，此類調整機制具時間限制，尤其美國已進入每年5月底至9月中的夏季用油旺季，需求將進一步增加，在供應尚未完全恢復下，油價仍存在上行風險，後續須持續關注美伊協議是否推動荷莫茲海峽復航。

另外，能源供給集中風險將重新被市場定價，地緣政治風險溢價也可能成為常態，因此即使產能逐步恢復，油價仍可能長期維持相對高檔。在資金輪動效應帶動下，能源類股具備上漲機會。黃金則持續受到地緣政治緊張情勢與各國央行穩定買盤支撐，進一步強化天然資源產業的多元投資機會。

法人指出，黃金不與任何國家或金融體系直接掛鉤，具備獨特價值。隨著全球局勢愈趨複雜且不確定性升高，戰爭與地緣衝突頻繁發生，投資人更需要具備分散風險與相對確定性的資產，而黃金正扮演此角色。長期來看，黃金與股市及其他金融資產的相關性偏低，主因其驅動因素與傳統金融資產不同，也是各國央行持續青睞黃金的重要原因。

權證發行商建議，看好00635U、00708L等黃金ETF後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主。