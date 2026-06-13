主動式ETF 權證押長天期

主動式台股ETF成為盤面閃耀新星，投資人也開始以權證加槓桿方式操作，尤其是近期大盤重挫，這類買盤更為積極，主動統一台股增長（00981A）與主動群益台灣強棒（00982A）是目前有權證的主動式ETF，可挑長天期相關認購權證操作。

統一投信投研團隊表示，輝達已將今年下半年供應量提升至原先兩倍，Vera Rubin亦已進入量產階段，並預期2027年產業規模將進一步擴大。新晶片將帶動材料規格與用量升級，有利相關零組件成長動能，加上台灣龍頭廠商與客戶關係，已從過去的單純代工，轉變為從初期研發就緊密綁定的共同開發模式，使供應鏈訂單能見度直通2027甚至2030年，營收及獲利前景強勁。預期台股科技業今年獲利年增率高達40%以上，受惠科技出口成長，近期主計處也將台灣全年GDP成長率上修至16年來新高的9.67%。

群益投信指出，台股回測月線唯有支撐，反映多頭未被破壞，觀望氣氛濃厚待進一步變數釐清。AI基建企業釋出樂觀前景，CSP Capex續增有利台廠供應鏈，獲利望續上修下看法偏多。

群益投信表示，台股後市可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。

權證發行商建議，若看好00981A、00982A後市股價表現，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的商品靈活操作。