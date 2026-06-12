美伊周日簽協議落空？台指期夜盤上半場走勢震盪

台指期夜盤12日開盤時，受美股電子盤由紅翻黑拖累，以43,953點、下跌264點開出後，一度再下殺至43,712點、下跌505點，但隨美伊和談細節進一步曝光，美股電子盤再由黑翻紅下，陡角度上攻翻紅，上衝至44,554點、上漲337點，但隨伊朗否認周日可能簽署協議中，那斯達克電子盤翻黑下，截至晚間約21點，指數約在44,234點、上漲17點。

12日美股電子盤焦點，在於市場傳出美伊將在下周G7會議期間達成協議，伊朗官媒進一步透露諒解備忘錄的主要框架，包括當前備忘錄不涉及核問題相關協議，伊朗也不會作出新的承諾；荷莫茲海峽既不移交管理權，也不賦予美國角色；包括黎巴嫩在內的所有戰線徹底結束戰爭；通過明確機制解凍伊朗被凍結資產；戰爭賠償被提上議程，有關賠償落實的執行機制，將在協定簽署後的60天談判中達成一致等，一度激勵美股電子盤走勢，但據伊朗媒體又傳出，伊朗內部的審議和決策程式尚未完成，有關周日在日內瓦簽署協定的消息，僅屬傳言下，那斯達克電子盤率先翻黑，也左右台指期夜盤上半場走勢。

SpaceX IPO將於12日晚間21點50分開始報價、晚間22點開始交易。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,315元、上漲5元附近遊走，電子期下跌0.02%，半導體期上漲0.39%，中型100期貨指數上漲0.44%。

台股12日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲1,019點，收44,169點，其中，外資現貨買超286.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,871口至65,039口；投信買超129.3億元，自營商買超89.4億元，三大法人合計買超505.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，12日台股跳空大漲，站回5日線與月線，繼11日拉了超過千點的下影線後，再度大漲逾千點，但成交量不僅低於20日均量，甚至低於5日均量，後續除了必須補量外，還要守住缺口低點43,463，才能挑戰上方10日線，否則將持續橫盤震盪。