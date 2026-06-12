期交所推黃金類商品及非金電期貨契約小型化 提升交易彈性及資金效率

隨著國際金價攀升、臺股續創新高及市場波動加劇，臺灣期貨交易所將縮小黃金類商品及非金電期貨契約規模，並擴大黃金選擇權履約價格序列涵蓋範圍，以提升交易彈性及資金運用效率，相關規劃及規章修正業經主管機關核准。

這次美元黃金期貨及臺幣黃金期貨契約規模將縮小為十分之一，分別調整為1金衡制盎司及1台兩；非金電期貨亦縮小為十分之一，調整為指數每點新臺幣10元；黃金選擇權契約規模則縮小為五分之一，調整為1台兩。

●縮小契約規模，提升進出場彈性

契約規模縮小，單口交易金額將大幅降低，交易人可將原本大額部位，拆分為小單位操作，降低一次性進出場的時點風險，不僅能依市況保留部位調整彈性，更能提升資金運用效率。例如，地緣政治動盪導致國際金價大幅波動，交易人可於金價急跌時分批調節部分部位，同時保留部分部位觀察後續是否出現反彈，而非僅能全數平倉。

●黃金選擇權擴充序列，強化交易策略多元性

黃金選擇權將由價平上下5個履約價格序列，擴充為最近契約上下15個序列，其餘契約上下10個序列，使價外契約選擇更完整。例如，交易人預期金價在美國重要經濟數據公布後將大幅波動，可透過同時買進價外買權及賣權之策略，參與金價波動行情。

●契約規格調整預計於7月上旬實施

因應黃金類商品及非金電期貨契約規格調整，期交所已持續測試相關資訊系統，預計於7月上旬實施，俾利交易人更細緻且靈活地調整部位，提升交易策略彈性及避險精準度。