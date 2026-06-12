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6月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北12日電

台北股市今天上漲1019.58點，收44169.04點。6月電子期收2863.65點，上漲88.5點，正價差17.32點；6月金融期收2990點，上漲16.2點，正價差0.19點。

6月電子期以2863.65點作收，上漲88.5點，成交224口。7月電子期以2864.3點作收，上漲72.4點，成交4口。

電子現貨以2846.33點作收，上漲72.42點；6月電子期貨與現貨相較，正價差17.32點。

6月金融期以2990點作收，上漲16.2點，成交465口。7月金融期以2967點作收，上漲17.4點，成交6口。

金融現貨以2989.81點作收，上漲16.78點；6月金融期貨與現貨相較，正價差0.19點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 期貨

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