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期貨商論壇／美道瓊期 可短打

經濟日報／ 記者崔馨方整理

美股近日自高檔明顯拉回，且震盪加劇，期貨法人建議，可留意美國道瓊期貨（UDF）近期表現，做為短線當沖考量，並嚴格設置停損機制。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增4.2%、月增0.5%，兩項數據大致符合市場預期；核心CPI月增0.2%，低於市場預估的0.3%，原本市場期待美國5月消費者物價指數公布後，若核心通膨略有降溫，可替股市提供一定支撐，但實際盤勢反應並不理想。

主因投資人雖看到核心CPI月增率低於市場預估，但整體通膨仍處於相對高檔，美伊衝突升溫、油價走高，使市場重新擔憂能源價格可能再度推升通膨壓力，再加上科技股漲幅已大，市場對AI相關企業的獲利能力與資本支出開始重新檢視。

甲骨文最新財報雖優於市場預期，但宣布將持續投入龐大資本支出擴建AI資料中心，引發投資人對現金流與獲利回收速度疑慮，盤後股價明顯下跌。這也反映市場對AI產業的關注焦點，正逐漸從成長故事轉向投資報酬率與獲利能力驗證，使科技與半導體族群成為此波賣壓最集中的區域。

法人建議，後市可觀察美國道瓊期貨，此商品與美國道瓊連動性高，加上市場量能充裕，以及流動性佳的特性，且跳動每點僅20元，可作為短線當沖投資考量。期貨交易為高槓桿保證金交易，投資人應衡量自我的投資能力加減碼，並設定停損機制。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

道瓊 通膨 美股

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