期貨商論壇／00878期 靈活配置

台股昨（11）日出現巨幅震盪，期貨法人表示，國泰永續高股息ETF期貨在「以盤代跌」格局下，有助降低市場急漲急跌帶來的風險。

期貨法人表示，近期市場呈現以盤代跌走勢，多空持續拉鋸，資金在高股息、AI及大型權值股間輪動，也讓兼具收益與避險需求的投資工具受到市場關注。

國泰永續高股息（00878）為目前國內規模最大高股息ETF之一，長期受存股族與退休理財族群青睞，其追蹤具獲利能力與永續評選機制的高股息企業，兼顧收益與企業品質，已成台灣高股息ETF市場重要代表標的。

隨國泰永續高股息ETF期貨推出，也提供投資人除現貨ETF之外更多元操作選擇。對持有現貨部位的投資人，可透過期貨工具進行風險管理，在市場波動加劇時提高資產配置彈性；對法人及專業投資人來說，可運用期貨進行套利、避險及資金效率管理，提升相關商品的市場深度與流動性。

今年來高股息ETF持續吸引資金流入，即使近期台股進入震盪整理階段，穩定配息與現金流優勢仍受到投資人重視。尤其在全球利率政策走向仍具不確定性之際，兼具收益特性的高股息資產，依舊是市場資金配置的重要方向。法人認為，國泰永續高股息ETF期貨不僅豐富國內ETF衍生性商品版圖，也有助滿足不同投資人對收益管理與風險控管需求。（永豐期貨提供）

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