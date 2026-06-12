台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（11）日同步震盪收跌，現貨指數跌76點，收43,149點；台指期跌126點至43,241點，正價差達91.54點。期貨分析師提醒，留意近期台指期短線震盪風險，嚴格設定停損控管風險。

台新期貨表示，從技術面觀察，台指期昨日呈現大幅震盪格局，受中東局勢反覆影響，指數開低超過800點，盤中震盪劇烈且一度翻紅，反彈至月線附近後賣壓再度出籠，終場小跌126點，以紅K棒作收。目前指數仍在月線附近震盪整理，短期均線持續下彎，在尚未有效站回月線前，盤勢仍以震盪整理格局看待。

籌碼面部分，三大法人賣超353.91億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加791口至3,701口，其中外資淨空單再增加1,219口至63,168口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加35口至4,214口。

選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在52,000點，賣權最大OI落在20,200點 ; 6月F2買權最大OI落在45,000點，賣權最大OI落在40,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.66下降至1.33。VIX指數下降0.33至43.58。外資台指期買權淨金額4.05億元 ; 賣權淨金額2.25億元。

永豐期貨表示，近期盤勢呈現典型「以盤代跌」格局，指數雖未明顯重挫，但透過高檔震盪消化前波漲幅。由台指期觀察，月線支撐力道強勁，多方成功守住重要技術關卡，短線已有止穩跡象。不過若拉長時間來看，中期回調架構其實已逐步形成，現階段較像修正過程中的反覆震盪與籌碼整理。因此，短線雖無須過度悲觀，但市場也尚未轉向全面樂觀。

接下來，市場焦點將放在SpaceX IPO表現，將成為檢視市場資金胃納量的重要指標。在月線守穩後，短線關鍵仍在於市場能否藉由新題材重新凝聚買氣；若能帶動科技股回穩，將有機會成為這波盤勢暫時止穩的重要訊號。