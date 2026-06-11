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台指期夜盤由黑翻紅 高低點震盪900點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤11日以43,375點開高後，盤中走勢持續震盪。示意圖。本報資料照片
台指期夜盤11日以43,375點開高後，盤中走勢持續震盪。示意圖。本報資料照片

台指期夜盤11日以43,375點開高後，盤中走勢持續震盪。截至晚間10點50分，台指期夜盤報43,507點、漲288點、漲幅0.6%；上半場盤中空方雖一度壓低由紅翻黑，最低達43,000點，隨後多頭攻高再由黑翻紅，最高暫達43,900點，高低點震盪900點。

永豐期貨表示，近期盤勢呈現典型「以盤代跌」格局，指數雖未明顯重挫，但透過高檔震盪消化前波漲幅。由台指期觀察，月線支撐力道強勁，多方成功守住重要技術關卡，短線已有止穩跡象。

不過，若拉長時間來看，中期回調架構其實已逐步形成，現階段較像修正過程中的反覆震盪與籌碼整理。因此，短線雖無須過度悲觀，但市場也尚未轉向全面樂觀。

接下來，市場焦點將放在SpaceX IPO表現，將成為檢視市場資金胃納量的重要指標。在月線守穩後，短線關鍵仍在於市場能否藉由新題材重新凝聚買氣；若能帶動科技股回穩，將有機會成為本波盤勢暫時止穩的重要訊號。

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