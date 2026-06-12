全民權證／國巨 挑價內外15%

國巨*（2327）受惠AI伺服器需求強勁，被動元件產業景氣上行趨勢確立，法人看好產業將出現結構改變，國巨未來財務及評價具想像空間。

法人指出，被動元件通路商稱，目前用在AI伺服器上的產品均處於缺貨狀態，供不應求有利將產品漲價轉嫁給客戶，顯示產業步入景氣上升軌道，未來有機會接到更多日、韓大廠外溢訂單。被動元件產能擴增跟不上AI消耗速度，法人預估，整體產業MLCC今、明年稼動率分別達85.9%、94.4%，只要任一終端應用復甦加快，供給吃緊狀況將加速來臨，調高國巨*獲利預估值。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的認購權證。（群益金鼎證券提供）

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