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全民權證／華邦電 兩檔帶勁
今年以來記憶體產業面臨多項利空雜音，不過DRAM及NAND產品報價持續上漲，顯示產業供需結構及基本面未出現明顯轉弱跡象。法人看好華邦電（2344）的訂單動能強，利基型記憶體需求持續增加，昨（11）日股價逆勢上漲，相關權證也受矚目。
法人分析，AI需求推升高容量與高效能記憶體需求，由於利基型供給快速收縮，平均單價（ASP）漲幅高於成本的增幅，有助華邦電毛利率提升。此外，華邦電將增加資本支出，投入客製化超高頻寬記憶體與相關封裝設備建置，將成為未來重要的營收成長動能。
權證發行商表示，可挑選價內外20%以內，有效天期150天以上的權證靈活操作。（中信證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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