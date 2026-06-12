華通、臻鼎 四檔衝鋒

受惠AI需求強勁帶動伺服器以及光模塊需求，法人預估，PCB業者華通（2313）、臻鼎-KY（4958）今、明兩年在伺服器與光模塊營收，都將迎來大幅成長。台股昨（11）日震盪收跌，華通、臻鼎-KY則逆勢上漲逾5%。

隨著全球雲端服務供應商上修資本支出及AI伺服器的需求，法人看好華通在今年以及明年光模塊的訂單能見度。尤其隨著輝達（NVIDIA）新一代架構Vera Rubin及ASIC新世代的放量，光模塊將持續升級，占華通營收比重也將持續攀高。

此外，華通還具有低軌衛星題材，由於美系衛星客戶下一代產品預計在第4季開始量產，衛星的CCL材料將升級至M8，預期單顆衛星體積與承載面積倍數增加，所需的PCB用量也會大增，將直接挹注華通營收。

臻鼎-KY的伺服器、光模塊與IC載板，已成為未來核心成長引擎，法人表示，除了伺服器、光模塊營收快速成長之外，臻鼎-KY在IC載板方面也持續成長，目前ABF訂單能見度高且產能供不應求。長期來看，伺服器、光模塊與載板三大高階產品線的營收貢獻，將朝過半目標前進，帶動營業利益率上揚。

臻鼎-KY並持續擴展硬板以及載板產能，主要因應高階AI PCB需求強勁，包括AI GPU下半年將放量，2027年有更多ASIC產品，另外ABF也持續擴產。

權證發行商表示，投資人若看好華通與臻鼎-KY後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的商品入手，透過權證以小金搏大利。