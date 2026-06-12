南亞、漢唐 瞄準90天

台股昨（11）日受制外資調節賣壓，於月線附近震盪換手，盤面題材股各自表態，南亞（1303）、漢唐（2404）等逆勢收高，下檔支撐不弱，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

南亞隨AI應用快速增加，中高階材料供不應求，包括銅箔基板、銅箔、玻纖布及電子用環氧樹脂等產品陸續調漲，第1季財報優於預期，法人預期第2季營運可望更上一層樓。

美伊戰爭推升國際油價上漲，加上中國大陸同業檢修等因素，市場供應緊縮，有助化工產品行情上漲，第2季相關營收成長可期。

在業外方面，南亞持有子公司南電67%，受惠BT載板需求旺盛，售價持續調漲，法人評估，所有供應鏈T-glass材料供應吃緊，將帶動ABF漲價潮，2026年獲利可望明顯增長。另一家南亞科也受惠記憶體報價明顯走揚，回饋的轉投資收益水漲船高。

漢唐第1季毛利率大幅跳升至23.3%，每股純益（EPS）16.3元，大幅優於預期，主要受惠台積電美國亞歷桑那州廠P2認列高峰落在2025年第4季，今年工程認列則在台灣，使毛利率維持高檔水準。

展望未來，台積電預計在全球新建與改造18座晶圓廠，漢唐接單持續創高，在手訂單逾1,500億元，目前最大挑戰不是接單，而是如何消化訂單。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。