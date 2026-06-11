光洋科5月營收攀11年新高 股價逆勢衝漲停

台股近年在全球AI半導體護國群山帶動下，市況蓬勃發展，不僅各檔台股主動式基金績效全面噴發，更掀起一波「 主動投資 」的復興浪潮。 財經節目主持人詹璇依近日在《 學生理財 》節目中，特別邀請擁有超過30年牛熊市場經驗、被譽為「 基金教母 」的蕭碧燕老師進行深度對談。 詹璇依驚呼，在科技革命的推波助瀾下，台股正處於高於歷史平均的多頭美好歲月，全台基金經理人無不卯足全力比拚績效，甚至出現「 報酬率100%只是低消、200%至300%稀鬆平常 」的瘋狂奇景。 詹璇依指出，過去許多投資人習慣在獲利20%到30%時就急著「 落袋為安 」，或者將主動式商品誤當成短線沖銷的工具，然而蕭碧燕老師在節目中直言，這種缺乏堅持的心態會讓人「 少賺太多 」。 隨著台灣半導體產業鏈的架構在全球達到無人能比擬的完整度，台股市場早已走向成熟，呈現「 一波比一波高 」的長期牛市。 這也讓投資人有底氣改變以往的「 停利 」策略，從過去的大微笑曲線，進階到最新提出的「 千真萬確 」與「 千軍萬馬 」理論，共同期待台股淨值千元的明星基金與1000%神級報酬率的誕生。

2026-06-11 11:38